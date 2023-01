Bunch of Grass bieten American Bluegrass Music zwischen Tradition und Moderne

Die süddeutsche Band Bunch of Grass ist am Samstag, 14. Januar, ab 20 Uhr in der Ravensburger Zehntscheuer zu Gast. Sie bewegen sich mit ihrer American Bluegrass Music zwischen Tradition und Moderne, heißt es in einer Vorschau des Veranstalters. Ihr Repertoire besteht aus Standards, neuen Bluegrass-Nummern und eigenen Kompositionen (Foto: Christine Müller). Voller Energie bringt die Band Tempo, originelle Soli, gefühlvolle Klänge und den typischen Harmoniegesang auf die Bühne. Karten zu 22 Euro, ermäßigt 20 Euro, gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info und der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen der Region.