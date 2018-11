Bullatschek spielt „Ihr Pflägerlein kommet!“

Die „Pflägerin“ Sybille Bullatschek macht mit ihrem neuen Weihnachtsprogramm „Ihr Pflägerlein kommet!“ am Donnerstag, 22. November, um 20 Uhr in der Turnhalle des Klösterle in der Olgastraße 13 Station. Einlass ist ab 19 Uhr.

Auch im Haus Sonnenuntergang, dem Seniorenheim von „Altenpflägerin“ Sybille Bullatschek, ist in der Weihnachtszeit wieder die Hölle los. Denn während sich laut Ankündigung andere noch Gedanken machen, woher sie bis zum Heiligen Abend die Geschenke bekommen, hat Sybille ganz andere Probleme: Was tun, wenn das 94-jährige Jesuskind nicht mehr ohne fremde Hilfe aus der Krippe herauskommt? Oder wenn die in die Jahren gekommenen Hirten beim Krippenspiel ihren Text vergessen haben und frei drauf los improvisieren? Und was macht man, wenn sich die selbst gebackenen Zimtsterne in den dritten Zähnen verhaken? Das weihnachtliche Chaos im Haus Sonnenuntergang nimmt seinen Lauf und als Sybille denkt, sie hätte endlich alles im Griff, schießt sich Kollegin Evelyn zusammen mit einigen Senioren beim Glühweintrinken ab. Die herbeigerufenen Rettungssanitäter haben ihre liebe Not mit den wild gewordenen Senioren und Sybille muss mal wieder ihren Chef Herrn Otterle vor einem Nervenzusammenbruch bewahren, heißt es in dem Pressetext.

Sybille Bullatschek aus Pfleidelsheim ist Altenpflegerin und arbeitet im Haus Sonnenuntergang. Seit 2010 ist sie auf der Bühne unterwegs und bringt Leute in ganz Deutschland mit ihren Programmen „Volle Pflägekraft voraus“ oder „Pfläge lieber ungewöhnlich“ zum Lachen.