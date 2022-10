Bulgarienhilfe Oberschwaben unterstützt in Bulgarien

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bulgarienhilfe Oberschwaben unterstützt bereits seit vielen Jahren das kleine Bergdorf Huchla in Südbulgarien, ganz in der Nähe zur griechischen Grenze. Vor vier Jahren wurde mit der Renovierung eines Gemeinschaftshauses begonnen, um dort eine Seniorenbegegnungsstätte für die etwa 30 Bewohnern des sterbenden Orts zu errichten.

Finanziert wurde der Umbau von der Georg-Kraus-Stiftung mit Sitz in Hagen und auch die Stadt Ivaylovgrad beteiligte sich. Die Bulgarienhilfe hat zudem für fünf Jahre die Honorarkosten für die Betreuerin des Seniorentreffs, sowie Materialkosten für die Aktivitäten des Seniorentreffs übernommen. Schon seit über einem Jahr ist die Begegnungsstätte voll in Betrieb und wurde seither noch mit vielen Details ergänzt. Nun erst konnte, durch die Pandemie bedingt, die Seniorenbegegnungsstätte mit einem Fest offiziell eingeweiht werden.

Von der Bulgarienhilfe war Yana Kaplan mit vor Ort. Durch sie kam der Kontakt zwischen den Bewohnern und der Bulgarienhilfe überhaupt erst zustanden. Denn ihre Großeltern lebten im Dorf Huchla. Von zahlreichen freiwilligen Helfer und unter Leitung des Elektrikers Hristo Grigorev wurde das ehemalige Gemeinschaftshaus liebevoll renovierten. Dabei konnten sich die meist älteren Dorfbewohner mit ihren Vorstellungen voll einbringen. Auch schon während der Renovierung lief ein konstantes Seniorenprogramm, vorwiegend in privaten Häusern oder im Freien.

Bei der Eröffnungsfeier wurde der Verlauf des Projekts aufgezeigt. Dabei fiel auch der Dank an die deutschen Unterstützer sehr lobend aus und auch für die Unterstützung der Stadt Ivalovgrad. Das Fest wurde mit musikalischen Einlagen bereichert, ebenso von Gedichtbeiträgen von zwei in Bulgarien berühmten Dichtern, Ivaylo Balabanov und Petar Vassilev, die beide in Huchla geboren wurden. Und als dann Ehrengast Yana Kaplan am Eingang das obligatorische Wasser ausschüttete, war die Begegnungsstätte eingeweiht.

Bei den regelmäßigen Treffen des Seniorenclubs, wird Kaffee getrunken, gesungen, Handarbeiten gemacht, gemeinsam gebacken, sowie jahreszeitliche Feste gefeiert und Gebräuche gepflegt. Auch gibt es Ausflüge und bei einem Back-Wettbewerb der Region hat der Seniorenclub sogar zweimal den ersten Platz belegt. Das Herz des Seniorenclubs ist Frau Zladka, die die Senioren schon seit Jahren betreut. So kann man voll Freude nach vorne schauen.