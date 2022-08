Bürgerstiftung Ravensburg unterstützt SPZ

Die Bürgerstiftung Ravensburg und das Team des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) der St. Elisabeth-Stiftung in Ravensburg haben viele gemeinsame Ansätze. Dank einer weiteren Spende in Höhe von 10 029,60 Euro durch die Bürgerstiftung können nun acht Familien weiter unterstützt werden. Mit dem Geld wurden zwei bestehende Angebote des SPZ, die Kunsttherapie und die Elternberatung nach der Marte Meo Methode, miteinander kombiniert werden, heißt es in einem Presseschreiben.

Um sich über die Erfolge des Projekts und den Einsatz der finanziellen Unterstützung seitens der Bürgerstiftung zu informieren, war Anja Beicht vom Geschäftsstellen-Team der Bürgerstiftung zu Besuch im SPZ, um sich dort mit SPZ-Leiterin Anette Schneider und der das Projekt betreuenden Kunsttherapeutin auszutauschen.