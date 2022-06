Bürgerstiftung Oberschwaben spendet an Power-Bridge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bürgerstiftung Oberschwaben hilft mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro an Power-Bridge Oberschwaben Geflüchteten aus der Ukraine im Landkreis Ravensburg. Mit der Spende sollen vor allem Kinderaktionen und -ausflüge möglich gemacht werden.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wurden allein in Deutschland mehr als 600000 Flüchtende registriert. Auch im Landkreis Ravensburg sind zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen und auf die Unterstützung der Menschen vor Ort angewiesen. „Wenn man in ein fremdes Land kommt, muss sehr viel organisiert werden – dazu zählen Wohnungssuche, Behördengänge, Arbeitssuche und vieles mehr“, erzählt Florian Burk von Power-Bridge Oberschwaben. Das ehrenamtlich geführte Projekt richtet daher ein Betreuungsbüro für Geflüchtete in der Ravensburger Weststadt ein. „Eine ukrainische Pädagogin in Vollzeitanstellung sowie zwei geringfügig Beschäftigte werden dort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, so Burk. Geplant ist hierbei auch ein Angebot für Kinder und Jugendliche, wie zum Beispiel Ausflüge oder gemeinsame Veranstaltungen.

„Uns ist das überragende Engagement der Power-Bridge Oberschwaben ins Auge gefallen, und wir wollten dies unbedingt unterstützen“, sagt Jürgen Nachtnebel, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Oberschwaben sowie Vorstandsmitglied der VR Bank Ravensburg-Weingarten. Die Bürgerstiftung Oberschwaben fördert insbesondere kulturelle, wohltätige und nachhaltige Zwecke in der Region. Dabei ist die Stiftung seit mehr als zehn Jahren aktiv für die Menschen in Oberschwaben. Die VR Bank Ravensburg-Weingarten ist Gründungsmitglied und engagiert sich operativ in Vorstand und Geschäftsführung der Stiftung. Nun spendet die Stiftung 5000 Euro für das Projekt des Betreuungsbüros in der Ravensburger Weststadt, dabei sollen insbesondere die Projekte für Kinder und Jugendliche mit dem Geld finanziert werden. „Gerade die Kinder und Jugendliche sind von dem Krieg in ihrem Heimatland stark mitgenommen. Sie wurden aus ihrem Umfeld gerissen und oftmals von ihren Vätern getrennt. Umso wichtiger ist es, dass sie hier gut aufgenommen werden und zumindest zeitweise auf andere Gedanken kommen können“, so Helmut Schmeh, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Oberschwaben und Leiter des Privatkundengeschäfts bei der VR Bank Ravensburg-Weingarten. Weitere Infos unter www.power-bridge.eu.