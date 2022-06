Bürgerstiftung Kreis RV spendet an ravensburger clowns

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was kann ein Clown eigentlich bei alten Menschen oder sogar bei dementiell Erkrankten bewirken? „Machen die sich nicht einfach lustig über die betagten Menschen?“ Nein, im Gegenteil: der Klinik-Clown kommt mit seinem Koffer an Clowns Know-how, einem großen Herzen und vor allem ganz viel Empathie, Lebensfreude und Leichtigkeit und spürt nach, was dem Menschen gegenüber gerade guttut. Eine Begegnung auf Augenhöhe findet statt. Denn das Herz ist nie dement. Dies fördert nun aktuell die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg mit einer Spende in Höhe von 3600 Euro in den Häusern Gustav-Werner-Stift Ravensburg und Weingarten, sodass genau diese Begegnung stattfinden kann und der Mensch für einen kleinen oder großen Moment Frieden, Zugehörigkeiten, Ganzheit und Lachen erleben kann. Dankeschön an die Bürgerstiftung und Gustav-Werner-Stift, die dadurch diese Arbeit ermöglichen. Spendenkonto: ravensburger clowns e.v., Sparkasse Bodensee, IBAN DE40 6905 0001 0024 8127 86.