Bürgerstiftung freut sich über Spende

Die Kreissparkasse Ravensburg unterstützt die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg mit einer Spende über 20000 Euro. Hiermit sollen Bildungsprojekte an Schulen sowie Menschen in Not unterstützt werden. Ursprünglich hätte die Scheckübergabe im Rahmen des Frühlingsballs der Bürgerstiftung erfolgen sollen. Pandemiebedingt musste er abgesagt werden. Herr Landrat Sievers, Schirmherr des Balls, freut sich, dass der Ball am 26. Mai 2023 wieder stattfinden wird. Auf dem Foto (von links): Eva-Maria Meschenmoser, Jürgen Mossakowski (Bürgerstiftung Kreis Ravensburg), Harald Sievers, Heinz Pumpmeier, Dr. Patrick Kuchelmeister. Foto: Kreissparkasse Ravensburg