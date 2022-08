Bürgermeister über umstrittene Konzerte: „Wir haben keine Geschmacksdiktatur“

Im Vorfeld der Konzerte der Deutschrock-Band Freiwild und des Gangsta-Rappers Capital Bra in der Ravensburger Oberschwabenhalle hatte es Kritik gehagelt: Zu völkisch-nationalistisch, zu frauenfeindlich, zu drogenverherrlichend hieß es von unterschiedlichen Seiten.

Ravensburgs Bürgermeister Simon Blümcke betonte in der Diskussion vor drei Jahren, man müsse „nicht alles zulassen, was einem angedient wird“. Mittlerweile betreibt und vermietet die Stadt die Location selbst. Trotzdem kommt Capital Bra nächstes Jahr wieder.

Ihm sind die Hände gebunden: Rechtlich kann man Künstler, die einem nicht genehm sind, nicht einfach abblitzen lassen, erklärt Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke. (Foto: Stefanie Rebhan)

Ruth Auchter-Stellmann wollte von Simon Blümcke wissen, nach welchen Kriterien Konzerte im Schussental stattfinden.

Herr Blümcke, Sie hatten seinerzeit gefordert, das Programm in der Oberschwabenhalle solle „den historischen und kulturellen Ansprüchen unserer Veranstaltungsorte entsprechen“. Am 20. Mai 2023 macht der nicht zuletzt für seine frauenfeindlichen Texte bekannte Deutsch-Rapper Capital Bra Station in Ravensburg. Wie passt das zu den von Ihnen genannten Ansprüchen?

Auch wir als Stadt sind an Recht und Gesetz gebunden. Dennoch haben wir den Anspruch, einige Dinge anders zu machen (als die liquidierte Veranstaltungsgesellschaft Lira, die bis Ende Juni 2020 für Betrieb und Vermarktung der Oberschwabenhalle zuständig war, Anm. der Red.).

Obwohl er aufgrund seiner teilweise frauenfeindlichen Texte nicht der Lieblingskandidat der Stadtverwaltung ist, kommt Deutschrapper Capital Bra 2023 in die Ravensburger Oberschwabenhalle. (Foto: Uli Deck/dpa)

Wir lassen beispielsweise keine Techno-Parties im Konzerthaus mehr zu. Andererseits haben wir mit Schwörsaal, Konzerthaus und Oberschwabenhalle ein öffentliches Gut, zu dem wir auch Zugang gewähren müssen.

Abgesehen davon können wir nicht alle Alt-Veranstaltungen, für die die Lira noch die Verträge gemacht hat, einfach über Bord werfen. Dazu zählt auch der Auftritt von Capital Bra. Das ziehen wir jetzt durch.

Sie haben also keinen Einfluss auf die Programmgestaltung?

Nun, wir gehen nicht aktiv in dieses Segment rein, holen also politisch schwierige Bands wie Freiwild oder Deutschrapper wie Capital Bra nicht selbst nach Ravensburg.

Aktiv holt das städtische Kulturamt, das für die Vermietung der Oberschwabenhalle zuständig ist, umstrittene Künstler nicht in die Stadt. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann)

Wir bieten unsere Veranstaltungsorte am Markt an, bearbeiten diesen aber nicht aktiv.

Aber wie gehen Sie damit um, wenn jemand in der Oberschwabenhalle spielen will, der sich etwa rechtslastig oder frauenfeindlich in seinen Texten geäußert hat? Boykottieren Sie die Anfragen von solchen Künstlern?

Die einzige rechtliche Möglichkeit, die wir haben, wäre einzugreifen, indem wir Quoten für bestimmte Formate aufstellen.

Gäbe es beispielsweise 100 Anfragen von Gangsta-Rap-Auftritten für einen Monat, könnten wir sagen: Zwei solche Konzerte pro Monat sind genug. So eine Zugangsregulierung müsste die Politik beschließen. Dafür sehe ich aber noch keinen Bedarf.

Heißt im Klartext, egal wie problematisch Musiker sind – wenn sie wollen, können sie in der Oberschwabenhalle auftreten? Eine Schwarze Liste gibt es nicht?

Nein. Ich hoffe einfach, dass gewisse Agenturen keine Lust auf Ravensburg haben. Eine Handhabe hätten wir lediglich noch, wenn es zu objektiven Rechtsverstößen gekommen wäre – und der Verfassungsschutz etwa irgendwelche Fascho-Rocker beobachten würde.

Oder die Prüfstelle für jugendgefährdende Schriften, die Songs bundesweit auf pornographische Inhalte und nazistische Parolen hin überprüft, würde etwas Derartiges melden. Nur auf der Grundlage von solch objektiven Verstößen könnten dann auch wir handeln. Selbst wenn ich die frauenverachtenden Songlines von Capital Bra bestürzend finde – sie sind legal. Rechtlich sind uns da die Hände gebunden.

Ihre persönliche Position in dieser Sache?

Vielleicht sollte man als Bürgermeister nicht zu anspruchsvoll sein. Ich würde selbst nie zu einem Konzert von Capital Bra gehen, ertrage aber, wenn 16-Jährige das tun.

Wir haben ja keine Geschmacksdiktatur, sondern einen Rechtsstaat. Und das Grundgesetz deckt auch die Kunstfreiheit. Da bin ich demütig.