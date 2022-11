Bürgerkarten-Aktion mit dem Ravensburger Geschenk-Gutschein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit der Ravensburger Gemeinwohl-Aktion wurden durch den Kauf der Ravensburger Geschenk-Gutscheine von April bis Juli Vereine unterstützt und gleichzeitig der lokale Einzelhandel gestärkt, ohne dass dabei Mehrkosten für die Kundschaft und die Geschäfte entstanden sind. Möglich machte dies eine Aktion des Ravensburger Geschenk-Gutscheins der Initiative Ravensburg (Stadt und Wifo) in Verbindung mit der Bürgerkarte. Vierzig Vereine freuen sich jetzt über die Förderung.

Gewinner der Aktion ist die Kinderstiftung Ravensburg. Für sie wurden Gutscheine im Gesamtwert von 2600 Euro gekauft, was einer Förderung von 234 Euro entspricht. Über Platz zwei und drei freuten sich die Solidarische Hühnergemeinschaft „Unser Familienhuhn“ sowie der Verein Brennessel Hilfe gegen sexuellen Missbrauch. Welche Vereine noch von der Aktion profitiert haben, kann auf der Website der Bürgerkarte Bodensee-Oberschwaben nachgelesen werden (www.bvvbo.de).

Zu verdanken war die Aktion den Sponsoren wie Vetter Pharma-Fertigung, Volksbank Ulm-Biberach, VR Bank Ravensburg-Weingarten und Schwäbische Zeitung. Die Aktion war für den Verkauf von Geschenk-Gutscheinen im Wert von insgesamt 40 000 Euro angesetzt, startete im April und lief bis Juli.

„Die Bürgerkarte schafft Anreize für regionale Wirtschaftskreisläufe, wodurch das Geld in der Region bleibt und am Ende der Stadt und uns allen wieder zugutekommt. Dasselbe Ziel hat auch der Ravensburger Geschenk-Gutschein und gemeinsam in einer Aktion verstärken sich die positiven Effekte. Hinzu kommt, dass mit der Bürgerkarte regionale Vereine und somit ehrenamtliches Engagement und ein solidarisches Miteinander gestärkt werden – daher unterstützen wir diese Ravensburger Gemeinwohl-Aktion sehr gerne“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp die Motivation der Stadt.

„Die Aktion war für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation: die Ravensburger Geschäfte profitieren durch den Kauf der Geschenkgutscheine, die Vereine freuen sich über finanzielle Mittel und für die Bürgerkarte war es eine tolle Möglichkeit, noch bekannter zu werden“, freut sich Miriam Montano, Ansprechpartnerin für die Bürgerkarte. Auch nach der Aktion kann die Bürgerkarte bei den teilnehmenden Geschäften vorgezeigt werden und weitere Vereine, Schulen, Kindergärten sowie jedes, dem Gemeinwohl dienende, Bürgerprojekt können sich jederzeit kostenlos anmelden.