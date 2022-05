Bürgerhock und Kulturführung kamen gut an

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über 40 interessierte Bürger kamen zur Führung durch das Klosterareal Weißenau und zum anschließenden gemütlichen Zusammensein im Magdalenensaal. Eingeladen hatten die Ortsverwaltung und der Kulturkreis Eschach besonders die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in die neuen Wohnungen im Klosterareal eingezogen sind. Aber auch eine ganze Reihe anderer Interessierter hatte sich eingefunden. Dr. Ulrich Höflacher führte nicht nur durch die barocke Klosterkirche, sondern durch das gesamte Klosterareal und erläuterte sehr umfassend die Klostergeschichte und ihre Bedeutung für Oberschwaben. So mancher Neubürger war überrascht, mit welcher Geschichte seine neue Wohnung verbunden ist. So erläuterte Dr. Höflacher beim Rundgang jedes historische Gebäude in der 13 Hektar großen Anlage. Er vermittelte sehr anschaulich, welcher Funktion jeder Bereich im Klosteralltag diente. Und auch welche Bedeutung der ursprünglich vorhandene Kanal, eine Ableitung der Schussen, für die Energiegewinnung bis hin in die neuere Industriegeschichte Weißenaus gespielt hat. So wurden bei der Führung nicht nur die 850-jährige Geschichte des Klosters wieder lebendig, sondern auch die Zeit der Bleicherei und die Entwicklung des heutigen Zentrums für Psychiatrie. Und auch mancher Alteingesessene konnte noch viele unbekannte Einzelheiten erfahren. Wer weiß schon, dass die ehemalige Zehntscheuer, die sich bis etwa 1850 hinter dem Marstall befand, heute als das Hauptgebäude im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben Wolfegg steht. Ortsvorsteher Thomas Faigle lud dann noch zu einem gemütlichen Bürgerhock in den Magdalenensaal ein. Hier konnte ein reger Austausch zwischen neuen und alteingesessenen Mitbürgern beobachtet werden.