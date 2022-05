Bürgerbeteiligung startet

Wie sollen die Grün- und Freiflächen in der Stadt Ravensburg noch attraktiver für die Bürger und gleichzeitig fit für den Klimawandel werden? Wie findet man die richtige Balance zwischen „Bebauen“ und „Freihalten“ von Grün- und Freiflächen? Um all diese Fragen zu beantworten, hat die Stadt Ravensburg das so genannte Freiraumentwicklungskonzept in Auftrag gegeben. Der Entwurf liegt nun vor.

Jetzt sind die Bürger gefragt. Von 12. bis 31. Mai können sie online ihre Ideen einbringen, schöne wie unschöne Orte in Ravensburg melden und ihre Verbesserungsvorschläge erläutern. Das geschieht über die Online-Plattform „PINmit“. Wie sie funktioniert, wird bei einer Online-Informationsveranstaltung am Donnerstag, 12. Mai, um 18 Uhr erklärt.

Anfang 2015 wurde in Ravensburg mit dem Integrierten Stadtentwicklungsprozess 2030 (STEP 2030) im Dialog zwischen Bürgerschaft, Gemeinderat und Stadtverwaltung ein Leitbild zur Entwicklung der Stadt und ihrer Ortschaften formuliert. Dabei wurde den Freiflächen in der Stadt eine besondere Bedeutung zugemessen, heißt es in einer Medienmitteilung der Stadt.

Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Wohn- und Gewerbeflächen ungebrochen hoch. Mit der Innenentwicklung sowie mit Neuausweisungen im Außenbereich wird die Wohnraumversorgung gesichert. Dabei müsse die Stadt die richtige Balance zwischen der Bebauung und dem Freihalten von Grün- und Freiflächen finden, um auch der Natur und der Erholung Raum zu geben. Damit die Stadt sich ein Bild machen kann, wie momentan Freiräume von ihren Einwohnern wahrgenommen werden, befragt sie ihre Bürgerschaft.