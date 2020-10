Bürgerbeteiligung bleibt in Ravensburg ein Streitthema

Die Zahl der neuen Coronafälle im Landkreis Tuttlingen hat am Mittwoch vier betragen – damit setzt sich die Entspannung der Lage fort. Laut Landratsamt sind Stand 14. Oktober 460 Personen im Kreisgebiet in Quarantäne gewesen. Für 128 Menschen wurde die Quarantäne am Mittwoch und dem folgenden Tag vom Gesundheitsamt schriftlich angeordnet.

Die vier neuen Fälle verteilen sich wie folgt: zwei in Tuttlingen, je einer in Immendingen und Wurmlingen.