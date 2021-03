Bündnisse machen auf Flüchtlinge aufmerksam

177 Initiativen fordern in der von Seebrücke und Flüchtlingsrat Baden-Württemberg koordinierten Kampagne „Sicherer Hafen Baden-Württemberg“ die Landesregierung zu einer menschlicheren Asylpolitik auf.

In vielen baden-württembergischen Städten finden um den 6. März Protestcamps und andere Protestaktionen unter dem Motto: „Menschlichkeit wählen. Ein sicherer Hafen zum Kommen & Bleiben“ statt. Auch in Ravensburg gibt es am Samstag, 6. März, von 10 bis 13 Uhr vor der Deutschen Bank am Marienplatz eine Aktion zu diesem Thema. Veranstaltet wird die Aktion von den Bündnissen „Sicherer Hafen Ravensburg“ und „Bleiberecht“ und dem Arbeitskreis Asyl. Es können Postkarten an die Landtagskandidaten geschrieben werden, die Petition „Sicherer Hafen BW“ liegt zur Unterschrift aus.

Das Bündnis hatte laut Pressemitteilung bereits im Dezember einen offenen Brief an die Landesregierung übergeben, der die Aufnahme geflüchteter Menschen genauso wie die Verbesserung von Bleiberechten hier lebender Schutzsuchender fordert.

Das Bündnis „Sicherer Hafen Baden-Württemberg“ haben die Seebrücken und der Flüchtlingsrat BW konzipiert und koordiniert. Mittlerweile unterstützen über 170 Initiativen der Zivilgesellschaft die Forderungen an die Landesregierung.

Zeitgleich mit den Aktionen des Bündnis finden Protestcamps auch außerhalb Baden-Württembergs statt, welche unter dem Motto „EvacEUate now“ laufen.