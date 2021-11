Bündnis Bleiberecht fordert Grünes Licht für Aufnahme

Eine Seebrücke-Aktion findet am Samstag, 6. November, von 10 bis 13 Uhr auf dem Marienplatz statt. Seit Wochen ist die Situation im belarussisch-polnischen Grenzgebiet katastrophal, wie es in einer Mitteilung heißt. Menschen, die über Belarus versuchen in die EU zu fliehen, werden systematisch aus Polen zurück in eine militärisch abgeriegelte Pufferzone gedrängt und dort festgehalten. Sie sind schutzlos Kälte, Nässe und Hunger ausgeliefert. Mindestens acht Menschen sind bereits gestorben. Das „Bündnis Bleiberecht“ informiert zur Situation und verteilt grüne Lichter, die zum Zeichen der Solidarität in die Fenster gestellt werden können, wie es teilweise in Polen im Grenzgebiet praktiziert wird.