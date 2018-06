Buchter will endlich wieder zu Null spielen

Der FV Ravensburg II hat am Freitag, um 19 Uhr, in der Fußball-Landesliga die TSG Ehingen zu Gast. Gegen den Drittletzten will Trainer Michael Buchter „endlich wieder zu Null spielen“.

Für die TSG Ehingen geht es längst um alles. Der 15. der Tabelle hat erst 18 Punkte gesammelt und bereits zehn Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Die TSG hat zwar vor zwei Wochen mit dem Auswärtspunkt beim taumelnden Tabellenführer aus Oberzell ein Ausrufezeichen gesetzt – ansonsten ist die Bilanz im Jahr 2016 schlecht: Acht Spiele, zwei Punkte – das ist die Bilanz eines Absteigers.

Nachdem dann auch noch zentrale Akteure wie Matthias Nothacker ausfielen, haben die Ehinger jetzt den letzten Trumpf gezogen und mit Fabian Schick und Markus Wilke Ex-Spieler reaktiviert. Bereits in Ravensburg könnte zudem der frühere Spielertrainer Fabian Hummel dabei sein. Auch wenn für die Ehinger momentan alle Zeichen auf Abstieg deuten, will FV-Trainer Michael Buchter den Gegner auf keinen Fall unterschätzen: „Ehingen wird auf jeden Fall um seine Chance kämpfen, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Davon dass die TSG schon abgestiegen ist, kann keine Rede sein – das bleibt ein gefährlicher Gegner.“

Buchter ärgert sich noch immer über die Schlussphasse der Partie in Weingarten, als sein Team einen 2:0-Vorsprung noch hergab und schließlich nur 2:2 spielte. „Zehn Minuten vor dem Ende war dieses Spiel eigentlich entschieden. Dann haben wir den Sieg durch eigene Fehler hergeschenkt – das darf einfach nicht passieren.“

Beherrschendes Thema beim FV Ravensburg war unter der Woche natürlich der erneute Einzug der ersten Mannschaft ins WFV-Pokalfinale. Die Spieler des FV II sind aber am Mittwoch nicht mit nach Essingen zum Halbfinale gefahren – für sie stand in der kurzen Woche (Spiele Sonntag und Freitag) nach der Regenerationseinheit am Montag ein Training auf dem Programm. Der Auftrag für die Partie gegen Ehingen: „Tore schießen – und vor allem kompakt stehen.“ Am 6. März, beim Auftakt nach der Winterpause, hat der FV II beim 8:0 gegen den Tabellenletzten FC Winterlingen zum letzten Mal zu Null gespielt. „Kein Gegentor – da wollen wir wieder hin.“