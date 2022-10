Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Den Buchpreis Familienroman 2022 der Stiftung Ravensburger Verlag erhält die in Berlin lebende Autorin Christiane Hoffmann für ihren autobiografischen Reisebericht „Alles, was wir nicht erinnern – zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters“. Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein übergibt die mit 12 000 Euro dotierte Auszeichnung am 21. November in Berlin. An diesem Abend wird auch der Leuchtturmpreis Ehrenamt der Stiftung Ravensburger Verlag an Fernanda Gräfin Wolff Metternich und Xenia von Schiller für ihren Verein HerzCaspar verliehen.

Die langjährige Journalistin und Autorin Christiane Hoffmann, derzeit im Hauptberuf Erste Stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, arbeitete zuvor für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, berichtete als Auslandskorrespondentin aus Moskau sowie Teheran und leitete stellvertretend das Hauptstadtbüro des Magazins Der Spiegel. Hoffmann ist die Tochter zweier Flüchtlingskinder. Ihre Vorfahren väterlicherseits stammen aus Schlesien, die Familie ihrer Mutter aus Ostpreußen. Ihr Vater floh Anfang 1945 als Kind mit seiner Familie aus Schlesien. 75 Jahre später geht die Tochter denselben Weg, 550 Kilometer nach Westen.

Auszeichnung für familienbezogenen Roman oder Erzählungen: Der zum zwölften Mal verliehene Buchpreis Familienroman der Stiftung Ravensburger Verlag zeichnet jährlich den Autor oder die Autorin einer deutschsprachigen Publikation erzählender Prosa (Roman, Erzählung, Anthologie, Autobiografie, autofiktionaler Text) aus. Die Preissumme von 12 000 Euro erhält ein Schriftsteller oder eine Schriftstellerin, „der oder die mit literarischen Stilmitteln ein zeitgenössisches Bild der Familie zeichnet“.

Verleihung zweier Auszeichnungen im November in Berlin: Bei der Preisverleihung Ende November in der Berliner Landesvertretung Baden-Württemberg wird auch die zweite Auszeichnung der Stiftung Ravensburger Verlag überreicht: der ebenfalls mit 12 000 Euro dotierte „Leuchtturmpreis Ehrenamt 2022“. Diesen erhalten Fernanda Gräfin Wolff Metternich und Xenia von Schiller von HerzCaspar. Der Verein unterstützt mit einem Besuchsdienst junge erkrankte Menschen. Damit setzen die Schwestern den Wunsch ihres Bruders Caspar von Schiller um, der 2014 nach langer Herzkrankheit im Alter von 20 Jahren verstarb.