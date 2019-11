Buchpräsentation: Rechte Tendenzen verhindern

Herbert Renz-Polster stellt am Freitag, 22. November, 20 Uhr bei Ravensbuch in Ravensburg sein Buch „Erziehung prägt Gesinnung“ vor.

Überall in der westlichen Welt macht sich der Rechtspopulismus breit. Wie konnte es dazu kommen? Laut Ankündigung hat sich der Kinderarzt und Familienexperte Herbert Renz-Polster auf Spurensuche begeben und ist fündig geworden. Der Autor zeigt, wer rechte Tendenzen verstehen und verhindern will, der müsse auf die Kindheit schauen, denn in der Kindheit bilde sich der seelische Maßstab, der entscheide, mit welcher Gesinnung wir einmal durch das Leben gehen werden. „In der Kindheit erfahren wir, ob es im menschlichen Miteinander um Macht und Überlegenheit geht – oder aber um Vertrauen und Zusammenarbeit. In der Kindheit bilden wir das soziale Vermögen aus, mit dem wir der Welt und ihren Krisen begegnen“, so der Autor.

Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt und assoziierter Wissenschaftler am Mannheimer Institut für Public Health der Universität Heidelberg. Laut Pressemitteilung gilt er als eine der profiliertesten Stimmen in Fragen der kindlichen Entwicklung. Seine Werke „Menschenkinder“ sowie „Kinder verstehen“ hätten die Erziehungsdebatte in Deutschland nachhaltig beeinflusst. Renz-Polster ist Vater von vier Kindern und lebt in der Nähe von Ravensburg.

Der Eintritt kostet zwölf Euro, für Schüler, Studenten und mit Ravensbuch-Card neun Euro. Karten gibt es in der Buchhandlung Ravensbuch, Marienplatz 34 in Ravensburg oder online unter www.ravensbuch.de