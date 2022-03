„Bub & the Bubbles“ rocken im Gsälzbär Oberhofen

The boys are back in town! Am Samstag, 2. April, ab 20 Uhr gibt es im Gsälzbär Oberhofen einen Liveauftritt: „Bub“ und seinen Bubbles performen wieder nach langer Coronapause in ihrem unnachahmlichen Stil Sahnestücke der Rock- und Schlagergeschichte. Es darf mitgesungen, mitgetanzt und mitgefeiert werden. Drei Stunden abtauchen in eine andere Welt, in der es nur eines gibt: Das Publikum zu unterhalten, die Begeisterung mit den Leuten zu teilen, alles zu geben um viel dafür zurückzubekommen. Frei nach dem Motto „The heart of Rock'n'Roll is still beating!“, so der Veranstalter.