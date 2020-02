„Bub & the Bubbles“ rocken die Höhlenfasnet

Der legendäre Höhlenball mit „Bub und seinen Bubbles“ am Samstag, 22. Februar, ab 20 Uhr lässt die altehrwürdige Räuberhöhle in ihren Grundmauern erschüttern, heißt es in der Ankündigung. Dabei werde die Band in ihrem unnachahmlichen Stil Sahnestücke der Rock- und Schlagergeschichte performen und vier Stunden lang das Publikum unterhalten. Karten gibt es im Vorverkauf in der Räuberhöhle täglich ab 17 Uhr oder unter Telefon 0751 / 33456.