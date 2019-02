Bub & the Bubbles mit zwei Auftritten

In der Räuberhöhle spielt die Band Bub & the Bubbles am Samstag, 2. März, ab 20 Uhr beim Höhlenball. Vorverkauf für den Höhlenball ist täglich ab 17 Uhr in der Räuberhöhle oder unter der Telefonnummer 0751 / 33456. Zwei Tage später, am Rosenmontag, 4. März, treten Bub & the Bubbles dann ab 18 Uhr in der Zehntscheuer auf. Karten für die Fasnet in der Zehntscheuer gibt es bei der Tourist-Info, dem Musikhaus Lange und der „Schwäbischen Zeitung“. Band Bub & the Bubbles spielen Sahnestücke der Rock- und Schlagergeschichte, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Band interpretiert laut Mitteilung unter andem Song von Deep Purple, Elvis, Beatles und Robbie Williams neu.