„Brustmanns Lust“ in der Zehntscheuer

„Von der Musik komm ich ja her und vom Singen“, sagt Josef Brustmann. „Immer schon hab ich gesungen und ‚gespielt‘. Das ist meine ganze Lust, das ist mein ganzes Leben“. Die Songs, die der Musikkbarettist für sein „Lust“-Quintett erfunden hat und nun am Freitag, 18. Februar, um 20 Uhr in der Zehntscheuer spielt, sind aus dem prallen Leben gegriffen, wie es in der Vorschau des Veranstalters heißt. Er schlürft den schönsten Sommer seines Lebens, schlendert durch München bis zur Isar, landet in der Happy Hour bei Pfisterbrot, verliebt sich in ein Mädchen mit Goldfisch namens Hemingway. Musikalisch spannt sich ein Bogen von der Ballade, über Folk und Rock’n’Roll, Franz Schubert, Bayrischer Elegie, bis hin zur Trash-Polka. Es spielen: Josef Brustmann (Gesang, Texte, Zither) Luke Cyrus Goetze (Steelgitarre) Martin Regnat (Diatonisches Akkordeon), Mathias Götz (Posaune) und Benni Schäfer (Bass); Tickets gibt’s ab 20 Euro (Vereinsmitglieder 18,-). Vorverkauf in Ravensburg bei Tourist-Info, im Musikhaus Lange, bei der „Schwäbischen Zeitung“ sowie bei allen Vorverkaufsstellen der Region.