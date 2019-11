Bruno Müller übernimmt Traineramt bei der SG Argental

Der erst vor knapp zwei Wochen beim FC Leutkirch zurückgetretene Bruno Müller hat schnell einen neuen Trainerjob gefunden. Er übernimmt ab sofort das Amt des Cheftrainers bei Fußball-Bezirksligist SG Argental. Das teilte der Verein mit.

Argental war bisher Peter Riedlinger für die erste Mannschaft zuständig. Dieser hatte aber seit Wochen wegen den Folgen einer Knie-Operation gefehlt. „Der Heilungsverlauf ist komplizierter, im Frühjahr steht voraussichtlich eine weiterer schwieriger Eingriff an“, heißt es dazu in der Mitteilung der SG Argental. Deshalb habe Riedlinger sein Amt „verletzungsbedingt“ zur Verfügung gestellt. Als Nachfolger hat die SGA nun Müller gefunden, der die beiden Interimstrainer Martin König und Sebastian Rosczyk ablöst. „Bis auf Weiteres“ werde er das Training leiten und die Mannschaft „in den letzten vier Partien bis zur Winterpause“ begleiten, heißt es von Argentaler Seite weiter.

Müller kennt die Fußball-Bezirksliga aus den vergangenen Monaten, da er zuletzt knapp eineinhalb Jahre für den FC Leutkirch tätig war. Mit diesem spielte er ein Jahr lang in der Landesliga und blieb auch nach dem Abstieg. Da es interne Unstimmigkeiten mit der Vorstandschaft gab, trat Müller aber kürzlich zurück. Sein erster Einsatz als Argentaler Trainer hat er am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Bergatreute. Die SGA steht momentan mit nur sieben Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am vergangenen Sonntag kassierten die Argentäler eine 0:3-Niederlage – bei Müllers Ex-Verein FC Leutkirch.