Brückenbauer befürworten Digitallabor am Standort Coswiger Platz

Mit dem Coswiger Platz als Standort für das geplante Digitallabor in Ravensburg hat sich der Städtepartnerschaftsverein Ravensburg in seiner jüngsten Vorstandssitzung beschäftigt. „Wir befürworten den Standort Coswiger Platz ausdrücklich“, berichtet Pressereferentin Heike Engelhardt. Das Digitallabor werte den Platz deutlich auf und verleihe ihm mehr Bekanntheit in der Stadt, heißt es in einer Pressemitteilung der Brückenbauer.

„Wir versprechen uns dadurch, dass die Stadt Coswig als unsere Partnerstadt mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung rückt“, sagt Engelhardt. Der Städtepartnerschaftsverein regt als künftige Adresse „Coswiger Platz 1“ an. Sollte das entsprechende Flurstück nicht so benannt werden können, empfehlen die Brückenbauer, der Einrichtung den Namen „Digitallabor am Coswiger Platz“ zu geben.

Ravensburg ist den Städten Montélimar in Frankreich, Rivoli in Italien, Rhondda Cynon Taff in Wales, Varaždin in Kroatien, Mollet del Vallès in Spanien sowie Coswig in Sachsen partnerschaftlich verbunden. Über den Gemeindeverband Mittleres Schussental besteht darüber hinaus eine Partnerschaft mit Brest in der Republik Belarus.