Brücke an der Schmalegger Straße wurde fertig gestellt

Die Geh- und Radwegbrücke neben der Schmalegger Straße zwischen dem Westfriedhof und Bernhofen ist komplett erneuert worden.

„Die Leimbinder der alten Holzbrücke waren morsch und von Fäulnis angegriffen, sodass die Brücke aus Sicherheitsgründen teilweise gesperrt werden musste“, schreibt die Stadt Ravensburg in einer Pressemeldung. Der Betriebshof hatte die Brücke demontiert und im Juli komplett mit neuen Leimbindern, neuen Längsträgern und Bodenbohlen wieder aufgebaut. Ein Gerüst sicherte die Arbeiten an der abschüssigen und steilen Böschung zum Höllbach. „Die Holzbrücke wird nun wieder viele Jahre die Verbindung von der Weststadt nach Bernhofen und Schmalegg für Fußgänger und Radfahrer sicherstellen“, so die Stadt abschließend.