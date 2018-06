Bruderhaus plant Senioren-WGs

Über 100 Gäste konnte der stellvertretende Stiftungsvorstand, Hans Georg Kraus, zum Jahresempfang der Stiftung Bruderhaus begrüßen. Zahlreiche Stif-tungsräte, Ehrenamtliche und vor al-lem die Angehörigen der 320 von der Stiftung betreuten Bewohner und Kunden nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Kraus erläuterte, dass zwei Drittel der pflegebedürftigen Senioren zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld versorgt werden. Allerdings seien hier erhebliche Veränderungen zu erwarten: Kinder, die weit entfernt wohnen, die selbst schon betagt sind, immer mehr Frauen in Beschäftigungsverhältnissen und die Zunahme von Singlehaushalten, all dies schlage sich negativ auf die Versorgungssituation der ohnehin zunehmenden Anzahl pflegebedürftiger Senioren nieder.

Die künftige Versorgung Pflegebedürftiger könne nur über einen Ausbau ambulanter Angebote erfolgen, sagte Heimleiterin Sibylle Arana. Bereits heute biete die Stiftung Bruderhaus mit dem offenen Mittagstisch im Bruderhaus, dem „Essen auf Rädern“, der Bruder-haus Bürgerhilfe (betreutes Wohnen zu Hause) und dem ambulanten Pfle-gedienst sowie der Tages- und Kurz-zeitpflege ein umfassendes Unterstützungsangebot für Senioren, die zu Hause wohnen bleiben möchten. Neben den betreuten Wohnanlagen könnten unter dem Dach der Stiftung künftig auch Wohngemeinschaften für Senioren entstehen.

Auf Vermittlung durch den Förderverein spendete die Firma Feine einen Massagesessel. Rolf Engler, der Vorsitzende des Fördervereins, lobte diese Initiative und hob das Ehrenamt besonders hervor. Besonders bedankte er sich bei Hildegard Schnarrenberger, die sich seit zehn Jahren für die Bewohner im Bruderhaus und im Haus Oberhofen einbringt.