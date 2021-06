Bruderhaus-Diakonie lässt Luftballons steigen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen am Freitag, 11. Juni, pünktlich um 11.11 Uhr vor zahlreichen Einrichtungen der Bruderhaus-Diakonie im ganzen Land Ballons mit Gewinnspielkarten steigen. Diese werden laut Pressemitteilung in Ravensburg in der Adolf-Kolping-Straße 5 und in Weingarten in der St.-Konrad-Straße 2 aufsteigen.

„Damit wollen wir möglichst viele Menschen erreichen und darauf aufmerksam machen, wie vielfältig und interessant soziale Berufe sind“, sagt Luisa Hafner von der zentralen Ausbildungsleitung der Bruderhaus-Diakonie. Die Einrichtung bildet unter anderem Pflegefachkräfte, Heilerziehungspfleger, Arbeitserzieher, Sozialpädagogen und Alltagsbegleiter aus.

Der Ballonstart ist Teil der bundesweiten Aktionswoche „Take Care! Zur Attraktivität sozialer Berufe“, die vom 7. bis 13. Juni von der Diakonie Deutschland veranstaltet wird. Die Finder der am Ballon befestigten Karten haben die Chance, ein Tablet, Gutscheine für einen Streamingdienst oder für einen Einkauf auf einem der Bioland-Höfe der Bruderhaus-Diakonie zu gewinnen.