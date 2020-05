Bruderhaus Diakonie erinnert an hohen Stellenwert des Pflegeberufs

Pflegekräfte übernehmen existenziell wichtige Aufgaben in der Gesellschaft. Am 12. Mai, dem Tag der Pflege, machen Frauen und Männer, die in Pflegeberufen arbeiten, seit einigen Jahren auf das Arbeitsfeld Pflege aufmerksam, teilt die BruderhausDiakonie mit. Wegen der Corona-Pandemie können die Aktionen, die Mitarbeiter der Bruderhaus Diakonie und vieler anderer Einrichtungen für den Tag der Pflege vorbereitet haben, nicht stattfinden. „Dennoch ist der Tag für uns ein Anlass, auf den Stellenwert der Pflege und auf die Möglichkeiten der neuen Ausbildung hinzuweisen“, sagt Tobias Günther, Fachbereichsleiter Altenhilfe der Bruderhaus Diakonie in der Region Bodensee-Oberschwaben. Denn eine gut ausgestattete Pflege sei nicht nur in Krisenzeiten wichtig. Er kündigt laut Mitteilung an: „Wir werden auch nach der Krise daran erinnern, welchen Stellenwert die Pflege hat.“