„Brot & Wein“ auf dem Gespinstmarkt

Die Initiative Ravensburg (Stadt und Wifo) lädt zusammen mit Gastronomen vom 14. bis 17. Juni zu Sommerabenden mit kulinarischen Angeboten und Musik auf dem Gespinstmarkt ein.

Am 14. und 15. Juni von 16 bis 22 Uhr sowie am 16. und 17. Juni von 11 bis 22 Uhr schenken lokale Gastronomen Weine vom Bodensee aus, dazu passend gibt es Antipasti, Snacks, Austern und regionale Köstlichkeiten. Dazu wird ein Rahmenprogramm angeboten. Am Roßbach können Kinder im Wasser spielen oder mit einer Bäckerin kreative Brotgesichter basteln. Mehrere Bands und Solokünstler umrahmen die Veranstaltung mit Live-Musik.