Bronzemedaille für Lia Gebe vom KJC Ravensburg

Mehr als 800 Judokas aus neun Nationen in allen Altersklassen waren in St. Gallen im Athletik Zentrum aktiv, um am 30. Internationalen Gallusturnier teilzunehmen.

Gekämpft wurde auf sechs Wettkampfmatten. Mit dem Status eines Ranglistenturniers gehört das Gallusturnier neben der Swiss Judo Open zu den wichtigsten Judoturnieren in der Schweiz. Vom KJC Ravensburg war die U15-Athletin Lia Gebe dabei. Wettkampfeifrig und siegeswillig war Lia erst im März mit der Goldmedaille aus Risa zurückgekommen. Die amtierende Baden-Württembergische Vizemeisterin kämpfte nun erneut auf internationaler Wettkampfmatte und sicherte sich in der Schweiz die Bronzemedaille. Sie traf bereits im ersten Kampf auf die spätere Turniersiegerin Anika von Enschot vom JC Yamara Glarnerland, die sich Platz eins in der Rangliste nicht nehmen ließ. Lia Gebe konzentrierte sich auf ihre nächsten Rivalinnen und sicherte sich souverän die Bronzemedaille. Es unterlagen Majra Basazsa von JC Villars-sur Glane Fribourg, Svea Krackow vom JC Kloten und Gunthi Anouk vom JS Fuji-San Baar. Auf Rang zwei Kämpfte sich Svea Tessmer vom SV Nienhagen. Der Turniersieg der Klasse bis 36 Kilogramm ging an Anika van Enschot aus der Schweiz.