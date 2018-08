Lion Herbert Abboud vom TSB Ravensburg hat sich in Miami/Florida eine Bronzemedaille bei den US Open in der Altersklasse U 18.

Vor einer, wie der Verein mitteilt, „fantastischen Kulisse“ holte Abboud Herbert im ersten Kampf James Holder (USA) bereits in den ersten zehn Sekunden mit seinem Spezialwurf Uchi Mata von den Beinen.

Gegen Marco Marte (Domenikanische Republik) gewann der TSB-Kämpfer mit einem Hüftfeger. Im Kampf um den Einzug ins Finale unterlag Herbert Abboud mit insgesamt drei Bestrafungen gegen den Lokalmatador Alexander Knauf (USA). In einer lange spannenden Begegnung gegen Desmondo Bootle (Bahamas) holte der süddeutsche Meister U18 die entscheidende Wertung mit einem Schulterwurf und sicherte sich die Bronzemedaille bis 81 Kilogramm.