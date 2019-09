Brochenzell gegen Eschach fällt ins Wasser

Es sollte das FuPa-Spiel der Woche werden, doch das Wetter machte dem einen Strich durch die Rechnung. Wegen des anhaltenden Regens musste die Partie in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem VfL Brochenzell und dem TSV Eschach abgesagt werden. Gerade die Eschacher waren darüber alles andere als begeistert.

„Mit der Brechstange wäre es gegangen“, schätzte Brochenzells Sportlicher Leiter Benjamin Jäger die Situation ein. „Aber wir haben nur einen Platz und den wollten wir nicht kaputt machen, bevor der Herbst richtig angefangen hat.“ Also wurde es ein spielfreies Wochenende für beide Mannschaften. In Brochenzell nahmen sie das gelassen: „Wir können das nicht ändern“, meinte Trainer Rolf Weiland, der versicherte, natürlich gerne gespielt zu haben. „Wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht.“

Etwas anders sahen das die Verantwortlichen beim TSV Eschach. Zwar ersparte die Spielabsage dem TSV eine englische Woche, nachdem die Eschacher am Mittwoch im Bezirkspokal mit 3:1 gegen den TSV Neukirch gewonnen hatten. Trotzdem: Eschach hat gerade einen Lauf. Abgesehen von einer 1:6-Klatsche bei der SGM Rottenacker/Munderkingen im Verbandspokal ist der TSV in dieser Saison noch ungeschlagen, gewann bis auf das 2:2 beim TSV Ratzenried wettbewerbsübergreifend alle Pflichtspiele. „Ich kann die Absage nicht ganz verstehen“, meinte Trainer Philipp Meißner daher. „Ich wohne ganz in der Nähe, es nieselt doch nur ein bisschen.“

Das entschieden die Brochenzeller allerdings anders und so werden sich beide Vereine im Laufe der Woche absprechen, um einen Nachholtermin zu finden.