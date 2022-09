Brigitte Hoffmann läuft bei der Berglauf-WM zur Bronzemedaille

Brigitte Hoffmann von der LG Welfen ist bei den Weltmeisterschaften der Masters im Berglauf in der neuen Klasse W65 in der Einzelwertung zur Bronzemedaille gelaufen. Mit der deutschen W65-Mannschaft wurde die Läuferin aus Ravensburg Vizeweltmeisterin. Auch Irmgard Olma von der LG Welfen trat die Reise nach Irland an.

Für die 74-jährige Olma war es die 15. Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft der Masters. Sie musste allerdings laut Mitteilung auf der technisch schwierigen Strecke bereits zu Beginn wegen eines Sturzes ihre Medaillenhoffnungen begraben. 794 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 27 Nationen, startberechtigt im Alter von 35 bis 79 Jahren, starteten bei den Meisterschaften in der irischen Kleinstadt Clonmel Town.

Für die jüngeren Klassen bis 50 Jahre ging die Strecke über 10,4 Kilometer und 635 Höhenmeter – auf Wanderwegen, Waldwegen und anspruchsvollen Bergpfaden. 8,4 Kilometer und 509 Höhenmeter waren das Programm der Altersklassen 50 Plus. Hoffmann, die wenige Tage vor dem Saisonhöhepunkt von der W60 in die W65 wechselte, schaffte es bei einer Berglauf-WM zum ersten Mal in der Einzelwertung auf das Podest. Gold und Silber sicherten sich Pauline Moran (55:50 Minuten) und Majella Diskin (57:52) aus Irland, Hoffmann kam nach 58:40 Minuten ins Ziel. Die Mannschaftswertung der W65 ging überlegen an die starken Irinnen, Platz zwei ging an Deutschland mit Brigitte Hoffmann, Elisabeth Henn und Christa Wegener.

Moral bewies Irmgard Olma. Nach einem Sturz fand sich die Friedrichshafenerin fast ganz hinten wieder. Mit einem Rückstand von mehr als 15 Minuten reichte es aber noch für Platz zehn. Wenn im kommenden Jahr die 22. Weltmeisterschaften auf Madeira stattfinden, will die sechssfache Medaillengewinnerin Olma wieder ihr ganzes Können zeigen.