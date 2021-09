Briefwahl in Ravensburg ist noch möglich

Der Trend zur Briefwahl ist ungebrochen. Das teilt die Stadt Ravensburg mit. Demnach geben bei der anstehenden Bundestagswahl noch mehr Wählerinnen und Wähler ihre Stimme mittels Brief ab als das bei der Landtagswahl der Fall gewesen sei.

Für rund 14 000 Wählerinnen und Wähler hat die Stadt Ravensburg in den vergangenen Wochen Briefwahlunterlagen ausgestellt. Damit wurde der bisherige Höchstwert bei der diesjährigen Landtagswahl im März nochmals überschritten. Bis einschließlich Freitag, 24. September, 12 Uhr, werden im Bürgeramt im Rathaus und in den Einwohnermeldeämtern der Ortschaften Briefwahlunterlagen ausgegeben. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr werden Briefwahlunterlagen nur noch direkt vom Wahlamt im Rathaus, Marienplatz 26, ausgegeben.

Dringende Notfälle erhalten Briefwahlunterlagen am Samstag

Ab Samstag, 25. September, dürfen die Briefwahlunterlagen nur noch in dringenden Notfällen ausgestellt werden, wie zum Beispiel bei einer plötzlichen Erkrankung oder wegen einer Absonderungsanordnung nach dem Infektionsschutzgesetz (Quarantäne). In diesen Fällen werden die Unterlagen vom Wahlamt am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr im Rathaus, Marienplatz 26, ausgegeben.

Die Wahlbriefunterlagen müssen am Wahlsonntag, 26. September, bis spätestens 18 Uhr beim Wahlamt eingegangen sein. Wer seine Unterlagen mit der Post verschickt, muss sie deshalb spätestens am Freitag in einen Briefkasten der Deutschen Post eingeworfen haben oder ins Wahlamt ins Rathaus bringen. Laut Pressemitteilung wird der Briefkasten am Eingang zur Marktstraße bis Sonntag, 18 Uhr, regelmäßig geleert. Eine persönliche Abgabe im Wahlamt ist nicht notwendig. Eine Abgabe der roten Briefwahlkuverts in den Wahllokalen ist nicht möglich.