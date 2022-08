Briefkästen im Kreis Ravensburg bleiben wochenlang leer – Das sind die Gründe

Bei einigen Kreisbewohnern ist in jüngster Zeit öfter mal der Briefkasten leer geblieben. So berichten Anwohner in Baindt beispielsweise, dass zwei Wochen lang keine Post gekommen sei. Auch Teile von Ravensburg waren betroffen. Die Deutsche Post erklärt, warum das so war.

„Zwei Wochen lang kam gar nichts“, sagt Isabella Albiez, die in der Rosenstraße in Baindt-Marsweiler wohnt. Auch ihre Nachbarn warteten Ende Juli vergeblich auf Briefe und Zeitschriften. Einige hätten sich per E-Mail und Telefon bei der Post beschwert.

Eine Antwort, warum keine Zustellung erfolgte, habe aber niemand bekommen. Auch Ravensburger haben sich bei Schwäbische.de gemeldet und berichtet, dass tagelang gar keine Post gekommen sei und dann plötzlich ganz viele Briefe an einem Tag.

Was war passiert? Das erklärt Dieter Nawrath, Pressesprecher bei der Post, auf SZ-Anfrage mit Verweis auf die Corona-Pandemie. Er sagt: „Die Sommer-Infektionswelle, die derzeit zunehmend ganz Deutschland erfasst, geht auch an uns nicht spurlos vorbei.“ In vereinzelten Regionen komme es deshalb vorübergehend zu verspäteten Zustellungen.

Im Notfall springen Kollegen ein

Auch die Region rund um Ravensburg sei davon betroffen gewesen. „Leider erfolgte die Zustellung hier Ende Juli bis Anfang August nicht in der Qualität, wie es unsere Kundinnen und Kunden gewohnt sind. Der Grund dafür war ein deutlich erhöhter Krankenstand“, so Nawrath.

Punktuell sei es zu Verzögerungen in der Post- und Paketauslieferung gekommen, wovon auch Teile von Ravensburg und Baindt/Baienfurt betroffen waren.

„Wir tun alles dafür, dass die Verzögerungen maximal einen Tag betragen“, sagt der Pressesprecher. So würden im Falle von akuten Personalausfällen beispielsweise Bezirke kurzfristig durch andere Mitarbeiter besetzt und übergangsweise Mitarbeiter aus umliegenden Zustellstützpunkten eingesetzt.

Gute Nachricht: Die Situation entspannt sich

Schon seit zwei Jahren müsse das Unternehmen auf pandemiebedingte Einschränkungen reagieren. Aus dieser Erfahrung heraus könne man inzwischen größere Ausfälle in den Betriebsstätten und in der Zustellung von Briefen und Paketen verhindern.

Aktuell gebe es eine deutliche Entspannung der Situation, sodass weniger Unregelmäßigkeiten auftreten sollten, sagt Dieter Nawrath.

„Unsere Kundinnen und Kunden bitten wir um Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, so Nawrath.

Die Post nehme jede Beschwerde ernst und wolle den konkreten Fällen nachgehen. Wer eine Beschwerde hat, könne diese unter der zentralen Kunden-Hotline 0228/4333112 loswerden oder sich über die Social-Media-Kanäle der Post melden.