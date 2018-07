Briefe verschickt man jetzt auch mit blau

Die Postlandschaft in der Region ist im Umbruch. Dass es in jeder Gemeinde eine Postfiliale gibt, ist längst ein alter Hut – denn das ist schon lange nicht mehr der Fall. Immer mehr kommen die Partnerfilialen auf, mit denen die Deutsche Post zusammenarbeitet. „Es gibt fast nur noch Partnerfilialen und die Filialen der Postbank“, sagt Gerold Beck, Pressesprecher der Deutschen Post AG. Im Umkehrschluss bedeutet das: Es gibt praktisch gar keine Filialen der Deutschen Post mehr.

Geschlossen wird laut Beck in der Region Ravensburg keine Filiale – viel mehr baue die Deutschen Post ihr Struktur Filialnetz weiter aus. „Das hängt auch mit der Post-Universaldienstleistungsverordnung zusammen, an die sich die Post immer noch hält, obwohl sie nicht muss“, sagt Gerold Beck. Diese Verordnung aus dem Jahr 1999 besagt beispielsweise, dass in einer Stadt wie Ravensburg der Bürger keine zwei Kilometer bis zur nächsten Filiale brauchen darf und nicht länger als einen Kilometer zum nächsten Briefkasten. Und in allen Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern sollte es eine Filiale geben. So gibt es im Kreis Ravensburg rund 50 Filialen.

Südmail macht Post Konkurrenz

Konkurrenz bekommt der gelbe Dienstleister im Landkreis Ravensburg aber auch in großen Teilen Baden-Württembergs vor allem vom privaten Briefzusteller Südmail mit Sitz in Weingarten, ein Tochterunternehmen des Medienhauses Schwäbischer Verlag. „Die Postlandschaft wird immer bunter“, sagt Südmail-Geschäftsführer Thomas Reiter. Mittlerweile rund 220 Verkaufsstellen hat Südmail im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“. Und es werden mehr. Ähnlich wie auch die Deutsche Post setzt Südmail auf das Konzept mit den Partnerfilialen. „Wir haben das Prinzip, dass es bei jeder Verkaufsstelle auch einen Briefkasten gibt“, sagt Reiter.

Zu Anfangszeiten von Südmail im Jahr 1999 stellte die „blaue Post“ gerade einmal im SZ-Verbreitungsgebiet und in den angrenzenden Bezirken zu – heute fast in ganz Deutschland. So lassen sich mit Südmail Briefe von beispielsweise Friedrichshafen bis Flensburg zustellen. Eine Leistung die der Deutschen Post zu schaffen macht. Damit das funktioniert, arbeitet der Briefzusteller mit anderen in ganz Deutschland, die für Südmail die Briefe in Magdeburg oder Münster austragen – umgekehrt auch. Mittlerweile hat Südmail laut Thomas Reiter einen Marktanteil von rund zehn Prozent. Rund 100 Mitarbeiter beschäftigt Südmail und 2000 Zusteller sind für Südmail unterwegs.

Doch wie kann ein kleiner Briefzusteller gegen die große Deutsche Post ankommen? „Das geht zum Einen über Werbekampagnen und zum Anderen, weil wir bis zu 25 Prozent weniger Porto verlangen als die Post“, sagt Reiter.

Informationen zur Post und Südmail gibt es auch im Internet unter www.deutschepost.de und unter www.suedmail.de.