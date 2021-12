Briefe schreiben für guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Klasse 3a vom BZ St. Konrad organisierte in diesem Jahr wieder eine schulinterne Weihnachtspost. Dabei wurden zunächst Briefumschläge im Kunstunterricht in weihnachtliche Kunstwerke „umgewandelt“. Auch der Verkauf der Umschläge wurde von den fleißigen Drittklässlern in der großen Pause selbst organisiert. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien flogen dann einige Mädchen aus der 3a als Weihnachtsengel verkleidet durch die Klassenzimmer und verteilten die Post der Kinder.

Der Erlös von dieser Aktion wurde aber nicht in der Klassenkasse behalten, sondern die Kinder entschieden sich gemeinsam dazu, dass Geld zu spenden. Dabei fiel die Wahl auf die Aktion „Frohe Weihnachten für alle Tiere“. Dabei werden Weihnachtswünsche von lokalen Tierheimtieren erfüllt. So kam es, dass nun beispielsweise der Hase „Snowflake“ ein neues Holzhäuschen zum Verstecken bekommen hat oder die Katze „Lorenzio“ sich an Weihnachten über einen neuen „Rascheltunnel“ unterm Weihnachtsbaum freuen darf.

Mit dem Wissen, dass durch diese gelungene Aktion nun einige Wünsche von Tieren erfüllt wurden, geht es für die Kinder der 3a heute in die wohlverdienten Weihnachtsferien. Frohes Fest und schöne Ferien!