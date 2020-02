Brennenden Holzstapel selbst gelöscht

In Bavendorf ist am Dienstagnachmittag ein Holzstapel in Brand geraten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnte der betroffene Hausbewohner die Flammen löschen, teilt die Polizei mit.

Gegen 15.40 Uhr wurde der Leitstelle ein Kellerbrand in der Siedlung „Segner“ gemeldet. Dort hatte ein Hausbewohner in einem Ofen Feuer gemacht, aber vergessen, die Ofentür zu schließen. So kam Glut aus der geöffneten Feuerstelle mit einem danebenstehenden Holzstapel in Kontakt, was den Brand zur Folge hatte. Der betroffene Hausbewohner bemerkte das Feuer rechtzeitig und löschte sofort. Die Feuerwehr brauchte nicht mehr einzugreifen. Es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.