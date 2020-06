Bremsleitungen eines E-Bikes durchtrennt

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen einen Unbekannten, der an einem abgestellten E-Bike beide Bremsschläuche durchtrennte. Die Tat geschah laut Polizei zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montagnachmittag an einem im Schuppen eines umzäunten Wohngebäudes in der Ravensburger Raueneggstraße.

Als der 80-Jährige Eigentümer mit dem Fahrrad am Montagnachmittag gegen 15 Uhr die abschüssige Raueneggstraße stadteinwärts befuhr und bemerkte, dass die Bremsen nicht funktionieren, konnte er gerade noch einen Sturz verhindern. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Raueneggstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu senden.