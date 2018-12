Bremse statt Kupplung gedrückt

Ein Sachschaden in Höhe von rund 22 000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 ereignet hat. Eine 47-jährige Renaultfahrerin bog laut Polizeibericht von Mariatal kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Ravensburg ab. Am Ende des Beschleunigungsstreifens bremste sie plötzlich stark ab, so dass ein hinter ihr fahrender 51-jähriger BMW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und auffuhr. Nach eigenen Angaben der 47-Jährigen benutzte sie an dem Tag erstmals ein Automatikfahrzeug und betätigte irrtümlich die Bremse, in der Annahme, es handele sich um die Kupplung. Verletzt wurde niemand.