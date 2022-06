Brandstiftung: Große Schäden auf Gymnasiumsgelände in Ravensburg

Auf dem Schulgelände des Spohn-Gymnasiums wurden in der Nacht zum Mittwoch zwei Papiertonnen und ein Papiercontainer in Brand gesetzt. Laut Polizeimeldung bemerkten Zeugen um kurz vor 3 Uhr das Feuer und verständigten den Notruf. Da waren die Schäden allerdings schon groß.

Bis die Feuerwehr anrückte und die Brände löschte, loderte das Feuer und zerstörte laut Feuerwehr nicht nur eine große Metalltonne. Die Flammen schmolzen drei große Papiertonnen komplett. Zudem kokelte das Feuer laut Polizei einen hölzernen Geräteschuppen an.

Am Tag danach: Die Schäden an mehreren Holzauflagen zum Sitzen sind deutlich erkennbar. (Foto: led)

Am Tag danach: Die Flammen haben Bäume und den Geräteschuppen angegriffen. Außerdem hat der Brand mehrere Holzauflagen zum Sitzen beschädigt. (Foto: led)

Die Schäden an den Bäumen sind deutlich zu sehen. (Foto: led)

„Ich bin fast 18 Jahre hier. Sowas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Markus Hägele, Hausmeister am AEG- und Spohn-Gymnasium in Ravensburg. Hägele sei am Mittwochmorgen um 9 Uhr vor Ort gewesen und half sofort bei den Aufräumarbeiten mit. „Es war zum Glück nur eine Papiertonne voll. Wenn die anderen beiden auch noch voll gewesen wären, wäre von dem Baum bestimmt nicht mehr viel übrig.“

Die Flammen griffen auch hölzerne Sitzflächen an, die auf Steinen in nächster Nähe befestigt waren „Sieben Bänke sind in Mitleidenschaft geraten und teils irreparabel verbrannt“, sagt Polizeisprecherin Daniela Baier auf Nachfrage. „Außerdem wurden einige Bäume durch die Stichflamme beschädigt.“

Von den Tätern fehlt noch jede Spur. Laut Polizei beobachteten Zeugen kurz vor dem Feuer zwei männliche Personen auf dem Areal. Diese wirkten laut Zeugen wie Südländer und waren dunkel gekleidet. Eine der Personen trug eine graue Mütze. Diese Männer könnten im Zusammenhang mit der Tat stehen und werden, wie auch weitere Zeugen des Vorfalls, gebeten, sich bei der Polizei Ravensburg zu melden.