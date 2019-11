Brandgefahr: OWB ruft Lichterturm „Mehlsack“ zurück

Die Oberschwäbischen Werkstätten GmbH (OWB) rufen den Lichterturm „Mehlsack“ zurück. Grund ist, dass bei diesem Dekoartikel, in den Teelichter gestellt werden können, „wegen produktions- beziehungsweise fertigungstechnischer Fehler“ Brandgefahr besteht.

Auch Abholung möglich

Die Türme sollten daher zur eigenen Sicherheit nicht mehr benutzt und zurückgegeben werden. Bei der Rückgabe erhalten die Käufer laut einer Pressemitteilung der OWG nicht nur den Kaufpreis erstattet, sondern zudem eine Rückgabeprämie in Höhe von 100 Euro. Das gelte auch wenn man den Turm nicht selbst erworben, sondern geschenkt bekommen hat. Die OWB-Mitarbeiter holen den Turm auch persönlich bei einem ab.

Mehrere Rückgabestellen

Mögliche Rückgabestellen sind die Cafésito-Kaffeerösterei in Ravensburg, der CAP-Markt in Baindt, die Volksbank Ravensburg, Thommel am Marienplatz Ravensburg und in der Bleicherstraße in. Ravensburg.