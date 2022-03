Auf dem Areal des Zentrums für Psychiatrie in Weißenau hat am Montagabend ein Brandalarm ausgelöst. In der Wäscherei der Anlage kam es offenbar in einem Wäschecontainer zu einem Schwelbrand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Derzeit wird laut Polizei von einer Stauungshitze nach dem Waschvorgang als Brandursache ausgegangen. Hinweise für eine vorsätzliche Brandverursachung gab es nicht. Der Schaden, der an der Wäsche entstand, war gering.