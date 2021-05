Brandalarm in der Ravensburger Elisabethenstraße

Mutmaßlich der Staub einer Baustelle ist der Grund für einen Brandalarm in einem Labor in der Ravensburger Elisabethenstraße am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr gewesen. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg rückte mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften an. Laut Polizei wurde der Einsatz für die Wehrleute erschwert, weil sie mit voller Schutzausstattung in den Quarantänebereich des Labors vordringen mussten. Nach einer kurzen Überprüfung konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.