Brandalarm in der Georgstraße

Am frühen Samstagabend ist gegen 19.50 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Georgstraße in Ravensburg gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte das Gebäude laut Polizeiberichtzunächst nur mit schwerem Atemschutzgerät betreten. Vorsorglich wurden aus dem Gebäude etwa zwölf Personen evakuiert. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurden nach dem Löschen des Feuers zwei Brandstellen, die mit aller größter Wahrscheinlichkeit mutwillig gelegt wurden, festgestellt. Einen Hinweis auf die unbekannte Täterschaft konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Der Sachschaden beträgt circa 20000 Euro.

Aufgrund der Rauchentwicklung wurde eine Person vor Ort im Rettungswagen behandelt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751 / 803 33 33 entgegen.