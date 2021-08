Mit insgesamt 22 Einsatzkräften ist die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg am frühen Donnerstag kurz vor 2 Uhr zu einem Brandalarm in das Industriegebiet Mooswiesen in Ravensburg ausgerückt.

Im Gebäude eines Pharmakonzerns hatten drei Melder die Brandalarmanlage ausgelöst. Trotz Schmorgeruchs fanden die Wehrleute keine Anhaltspunkte für einen Brand, sodass sie nach der Überprüfung wieder abrückten.