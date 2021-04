Brandalarm bei Kaufland in Ravensburg

In der Kaufland-Filiale in Ravensburg hat es am Freitagmorgen einen Brandalarm gegeben.

Die Kunden des Lebensmittelmarktes mussten den Markt schnellstmöglich verlassen. "Es wurde durchgesagt, dass es einen technischen Defekt gibt. Wir sollten den Laden schnell verlassen und die Einkaufswagen stehen lassen", berichtet eine Kundin.

Die Feuerwehr ist vor Ort. Ob es in dem Geschäft wirklich brennt, oder ob es sich um einen Fehlalarm handelt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.