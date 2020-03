Brand in Ravensburg: Mehrfamilienhaus in der Nacht auf Mittwoch evakuiert

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Charlottenstraße in Ravensburg in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand gekommen. Die in direkter Nachbarschaft stationierte Feuerwehr war sofort zur Stelle und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Die Brandermittler verfolgen eine heiße Spur, warum ein Gebäudeteil in Flammen stand.

Mutmaßlich durch einen nicht ordnungsgemäß gelöschten Holzkohlegrill geriet die Dachterrasse des Mehrfamilienhauses in Brand. Den Angaben des 30-jährigen Wohnungsinhabers zufolge habe dieser am Nachmittag noch gegrillt und danach nichts Auffälliges festgestellt.

Gegen Mitternacht habe er dann Flammen auf den Holzdielen im Bereich des Grills bemerkt und zunächst eigene Löschversuche unternommen, die allerdings nicht erfolgreich waren, teilt die Polizei weiter mit. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr Ravensburg hatte das Feuer bereits auf den Dachgiebel übergegriffen.

Die Flammen konnten von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden, vorsorglich wurden drei Bewohner des Hauses vorübergehend evakuiert. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand, die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.