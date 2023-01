Ein Schmorbrand an einem Kabel hat in einem Umspannwerk in der Römerstraße am Dienstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Das teilt die Polizei mit. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Angehörige der Feuerwehr, die mit insgesamt gut zwei Dutzend Einsatzkräften vor Ort waren, löschten den Brand. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.