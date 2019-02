Brückenbauer bieten Bürgerreise nach Spanien

Seine erste Bürgerreise in die spanische Partnerstadt Mollet del Vallès bietet der Städtepartnerschaftsverein Ravensburg an. Die Brückenbauer reisen von Dienstag, 30. April, bis Sonntag, 5. Mai, nach Katalonien. Es gibt noch wenige freie Plätze, teilt der Verein mit.

Ravensburg ist seit April 2017 mit Mollet del Vallès als jüngster Partnerstadt verbunden. Mollet liegt 18 Kilometer nordöstlich von Barcelona in der spanischen Autonomen Region Katalonien und ist mit gut 51 000 Einwohnern, mit der Größe Ravensburgs vergleichbar. Durch die Nähe zu Barcelona hat sich Mollet von einer früher landwirtschaftlichen zu einer gewerblich geprägten Stadt mit über Landesniveau liegendem Wohlstand entwickelt. Wie in Ravensburg legt die Stadt mit verschiedenen europäischen Projekten Wert auf nachhaltige Politik im Bereich Klima und Ressourceneffizienz. Und auch der Sport ist wichtig: 2017 war Mollet „Europäische Stadt des Sports“.

Die neue Partnerstadt Mollet del Vallès und ihre Bürger kennenzulernen, ist bei der Flugreise von Friedrichshafen über Frankfurt nach Barcelona bei gemeinsamen Ausflügen und Mahlzeiten möglich. Neben Mollet selbst sollen auch Barcelona und andere Ziele im Umland besucht werden.

Ravensburg ist den Städten Montélimar in Frankreich, Rivoli in Italien, Varaždin in Kroatien, Rhondda Cynon Taff in Wales, Mollet del Vallès in Spanien sowie Coswig in Sachsen partnerschaftlich verbunden. Über den Gemeindeverband Mittleres Schussental besteht darüber hinaus eine Partnerschaft mit Brest in der Republik Belarus.