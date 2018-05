Bouldercup-Finale in Ravensburg

Eindrehen, hooken, spreizen und stützen – seit zwei Jahren können Kletterfreunde die speziellen Klettertechniken im Blöckle, der Boulderhalle im Ravensburger Gewerbegebiet Deisenfang, trainieren. Am Samstag gibt es ab 13 Uhr zum zweiten Geburtstag der Halle das Finale eines öffentlichen Boulderwettkampfes.

Von 13 bis 16.30 Uhr können alle Besucher ihre Geschicklichkeit, Koordination und Kraftausdauer im Funparcours testen. Um 17 Uhr präsentiert der Künstler Erbse sein Kabarettprogramm „Li(e)derliches“. Für das Nachmittagsprogramm kostet der Eintritt 9,50 Euro (ermäßigt 7,50 Euro, Kinder 5 Euro). Um 19 Uhr beginnt das Finale des zweiten B-Day-Cups. Die besten fünf Athletinnen und Athleten, die sich qualifiziert haben, ziehen sich an den Finalbouldern die Finger lang. Alle Sportler, die an der Qualifikation teilgenommen haben, haben laut Mitteilung freien Eintritt in die Boulderhalle. Zuschauer zahlen ab 18.30 Uhr ebenfalls keinen Eintritt.

Öffnungszeiten und Infos: Montag 15 bis 22 Uhr, Dienstag – Freitag 10 bis 22 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag 10 bis 20.30 Uhr; Eintrittspreise: Tageskarte 9,50 Euro (ermäßigt 7,50 Euro, Kinder 5 Euro); Blöckle I Boulderhalle Ravensburg, Deisenfangstr. 7, 88212 Ravensburg; Weitere Infos im Internet: www.bloeckle.de